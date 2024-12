Incidente a Sermide e Felonica, schianto tra due auto: 91enne muore in ospedale

Sermide e Felonica (Mantova), 24 dicembre 2024 – Incidente stradale, lunedì pomeriggio poco dopo le 17, in via San Giovanni, intersezione SP 25, a Sermide e Felonica, nel Mantovano. A scontrarsi, per cause ancora da chiarire, due automobili: una Fiat Punto e una Citroen C1.

Alla guida della prima vettura c’era una donna ucraina di 62 anni, residente a San Benedetto Po, che è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Mantova.

Al volante della seconda auto, invece, c’era un uomo di 91 anni, Alberto Meringhi, residente a Sermide, trasportato in gravi condizioni con l’elisoccorso all’ospedale di Cremona. Le condizioni dell’anziano sono peggiorate ed è deceduto nella notte per “politraumatismo”.

Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti i carabinieri per tutti i rilievi del caso e per ricostruire cause e dinamica dello schianto.