Roncoferraro, il corriere eroe e mamma coraggio: “Aveva la testa spaccata e si preoccupava per i figli”

Roncoferraro (Mantova) – “Era a terra, con la testa spaccata e sanguinante”. Ma si preoccupava per i figli: “Stanno tornano da scuola, se mi vedono così si spaventano”. Ibtissal El Baroudi, 38 anni, marocchina, per i vicini Betty, è scampata per un soffio alla furia dell’ex compagno, che l’ha colpita alla testa a martellate. Nella serata odierna, mercoledì 12 febbraio, dopo una delicatissima operazione al cranio e 48 ore d’ansia, è stata dichiarata fuori pericolo dai sanitari dell’ospedale di Mantova. Intanto i carabinieri hanno ammanettato il suo aggressore, un 40enne violento, con molti precedenti, che Betty aveva già denunciato per stalking.

Se la giovane donna marocchina potrà riabbracciare i figli lo deve alla fortuna ma anche a chi l’ha soccorsa e ha tamponato le sue ferite. Pure lui è uno straniero per la legge italiana, anche se vive nel nostro Paese dal 1990. Abdel Karim Attaoui è nato in Marocco, come la vittima e l’uomo finito in carcere. Ha 56 anni, fa il corriere per la Sda. "Lunedì – racconta – poco dopo le 13 ero a Roncoferraro (un paese a una trentina di chilometri a nordest del capoluogo virgiliano, verso il confine veneto, ndr) e avevo appena consegnato un pacco a una famiglia italiana. Stavo tornando al furgone quando ho sentito delle urla”.

Una giovane donna, affacciata alla finestra, sta chiedendo aiuto. “Parlava nella mia lingua, in arabo, e ho capito che cosa diceva – racconta Abdel - sono corso da lei e l’ho vista stesa a terra, ferita alla testa, con tanto sangue addosso e sul pavimento. Le ho dato un cuscino per farla stare più comoda. Mi ha chiesto un po’ d’acqua e poi ha iniziato a raccomandarsi per i figli, che stavano tornando a casa con lo scuolabus”. Il corriere immediatamente chiama il 112, poi intercetta alcuni vicini (“Ho chiesto se avessero già dato l’allarme, mi hanno detto di no”) e va giù a cercare di fermare i ragazzi. Al portone parla con un altro genitore in attesa dei figli, che gli dice di aver visto scappare un uomo poco prima. Il corriere blocca quindi i due studenti, che hanno 11 e 9 anni. Loro però riescono a salire di sopra e vedono la scena della madre insanguinata. Nel frattempo, arriva un’ambulanza che porta Betty all’ospedale Poma a Mantova. Abdel, che vive nel capoluogo, è sposato e ha due figlie di 17 e 13 anni, può tornare a consegnare pacchi. "Sono qui da 35 anni – conclude in perfetto italiano - ho lavorato come operaio ma da 20 anni faccio il corriere”. E la cittadinanza? “Sono ancora marocchino”.

Nel frattempo Betty viene ricoverata e, prima di finire in sala operatoria, racconta ai carabinieri cosa è successo e dà una traccia di chi è stato. Si tratta di un suo connazionale, 40 anni, che non accetta la separazione e da tempo la tormenta. La donna era arrivata a montare una telecamera esterna per scoprirlo prima che potesse avvicinarsi e lo aveva denunciato per stalking. Tutto inutile: lui, come si vede in una sequenza trovata dagli inquirenti, aveva tentato di distruggere la telecamera e lunedì era riuscito a raggiungere l’ex compagna. Entrato dentro, dopo l’ennesimo litigio, l’aveva colpita alla testa con un martello, pare per una decina di volte.

Gli investigatori dell’Arma, una volta trovati i riscontri nelle telecamere e nelle testimonianze, hanno sorpreso il presunto tentato omicida nella sua casa di Mantova e lo hanno arrestato. Nell’abitazione c’erano tracce di sangue, forse della vittima. Una prova che, se confermata, lo inchioderà definitivamente. Nel suo curriculum criminale c’è una lunga serie di precedenti. I due figli di Betty, intanto, hanno raggiunto l’abitazione del padre, marito separato della donna, anche lui di origine marocchina, che vive in un paese vicino assieme al figlio più grande, di 17 anni.