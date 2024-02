Una piattaforma digitale dirà che aria respiriamo. Le elaborazioni consultabili sul sito web del Comune

Il Comune attiverà una nuova piattaforma digitale per l’analisi della qualità dell’aria. Partendo da fonti verificate come Arpa e Copernicus (programma dell’Ue per il monitoraggio ambientale) e grazie all’impiego di tecnologie avanzate, Smart-Muni procederà all’elaborazione dei dati relativi ai contaminanti, tra cui particolato sottile (Pm2,5 e Pm10), ossidi di azoto, biossido di zolfo, ozono e monossido di carbonio. "I risultati saranno pubblicati su un’apposita piattaforma digitale accessibile dal sito web istituzionale del Comune, che potrà essere interrogata anche per l’estrazione di dati storici. Il sindaco Angelo Madonini, con l’assessore all’Ambiente Guido Davoglio, chiarisce: "L’obiettivo è tutelare la salute dei cittadini e pianificare, insieme agli enti preposti, interventi per limitare l’impatto dell’inquinamento atmosferico".