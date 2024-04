La testimonianza di Giuseppe Torchiani: con l’allestimento trovate soluzioni originali

Raccogliamo la preziosa testimonianza di Giuseppe Torchiani che è stato l’allenatore migliore che si potesse scegliere.

"Cari bambini, l’esperienza di costruire un presepio nella vostra scuola è stata indimenticabile. Quando sono arrivato la prima volta e mi sono trovato davanti due classi insieme, mi sono un pò spaventato. Nonostante io abbia cinque nipoti, non è stato facile. Poi invece, piano piano, ci siamo organizzati e abbiamo iniziato a lavorare. Dopo è andato tutto liscio con delle belle soddisfazioni. L’abbiamo costruito con materiali riciclati, perché non si deve buttare nulla, e interpretare insieme una grande storia, con i vostri commenti, è stato bellissimo per me.

Spero che anche per voi sia stato altrettanto e che quando lo ricorderete vi verrà il desiderio di costruirlo con la vostra famiglia perché rappresenta una grande storia d’amore. grazie a tutti di cuore".

Se l’intercultura e la sostenibilità sono oggi una sfida, la scuola di San Bernardino, fa di questi valori un’opportunità; una scuola che diventa il luogo dove promuovere esperienze di riconoscimento, di accettazione, di scambio e di apprendimento

interculturale. una scuola che apre le porte alle iniziative e alle ricchezze del territorio è una scuola viva che supera, nel dialogo, ogni stereotipo o pregiudizio che impedisce di creare relazioni positive e costruttive.