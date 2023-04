Il Novello diventa sportivo Via libera della Provincia a campo e pista d’atletica

di Mario Borra

Primi passi verso il potenziamento delle attrezzature sportive per il liceo Novello di Codogno, anche nell’ottica della novità didattica che caratterizzerà il plesso di viale Papa Giovanni XXIII per il prossimo anno scolastico e cioè l’introduzione, come novità assoluta, della prima classe del liceo sportivo. La Provincia di Lodi, proprietaria dell’immobile, ha licenziato lo studio di fattibilità, importante primo step per incrementare gli spazi sportivi che diventeranno, appunto, anche zone didattiche a cielo aperto.

Si tratta di un nuovo campo polivalente per calcetto, basket e volley (per ora il progetto lo prevede scoperto, anche se è già stata inoltrata una richiesta per la copertura) e di una pista d’atletica con il posizionamento anche della pedana per il salto in lungo. Il progetto prenderà corpo nella parte retrostante lo stabile del liceo, dove adesso c’è un’area verde.

I fondi, in totale 225mila euro, sono stanziati grazie alle risorse derivanti dal Pnrr. La Provincia, a suo tempo, aveva candidato il Novello tra i beneficiari dei fondi e il finanziamento è successivamente arrivato. Ora l’iter di approvazione proseguirà fino all’approvazione finale e alla messa a gara dell’intervento. Le strutture nuove saranno sicuramente fruibili da tutti gli studenti – in totale sono 660, suddivisi in 36 classi – e a favore di tutta l’offerta formativa attuale (Scientifico, Classico, Linguistico, Curvatura bio-sanitaria) ma soprattutto per il nuovo indirizzo che esordirà a settembre, cioè il liceo sportivo.

E proprio quest’ultimo ha già fatto breccia tra gli alunni: nella fase di iscrizione alle prime classi, infatti, sono arrivate 24 domande contro i 22 posti disponibili.

Ma è tutto il liceo ad avere un sempre maggior appeal tra gli studenti che escono dalle scuole medie: a settembre infatti si presenteranno al suono della prima campanella 152 nuovi iscritti, 30 in più rispetto al 2022. Non solo a livello didattico la scuola è al top, ma anche a livello infrastrutturale ha sempre garantito spazi per la sempre crescente domanda: negli ultimi mesi infatti è stato inaugurato il nuovo corpo dove sono state ricavate cinque aule, tre per le lezioni e due polivalenti con una spesa da parte della Provincia di 375 mila euro.