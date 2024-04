Defibrillatore per l’Unitre: "Traguardo raggiunto"

Inaugurato ieri un nuovo defibrillatore in viale Pavia 26, all’ingresso di Cascina Callista sulla destra, nella sede dell’Unitre (Università delle tre età) di Lodi. Tredici associati di questa realtà e tre del circolo Archinti hanno anche partecipato al corso di rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce, ricevendo un attestato. "Nel Lodigiano ci sono circa 300 defibrillatori, 90 solo a Lodi e 1.500 persone circa hanno seguito il corso per imparare ad utilizzarli – ha spiegato il dottor Egidio Marangoni, di Amici del Cuore Onlus –. Noi ci occupiamo di formare le persone e installare questi strumenti che, per la maggioranza, sono in luoghi chiusi; ora si vuole aumentare le collocazioni in ambienti esterni e pubblici". Marilena de Biasi, presidente di Unitre, ha aggiunto: "La speranza è che questo strumento non venga mai usato ma che, in caso di necessità, ci sia la prontezza di intervento". Presente ieri all’inaugurazione anche Guido Duccio Castellotti, presidente della fondazione Banca Popolare di Lodi, sostenitrice di Unitre e del Progetto Vita Lodi. L.P.