Legnano (Milano), 16 luglio 2020 - Risolto l’ultimo dubbio, Carolina Toia sarà la candidata sindaco di Lega, Forza Italia e, ultimo tassello mancante, anche di Fratelli d’Italia: la conferma è arrivata oggi con l’annuncio della presentazione, fissata per sabato, della candidata del centrodestra.

“La coalizione di centrodestra, rappresentata da Lega - Salvini Premier, Forza Italia e Fratelli d'Italia, dopo un articolato percorso è giunta alla candidatura da proporre per le prossime elezioni amministrative della città di Legnano – è stato spiegato in una nota -. Il confronto, serrato ed impegnativo, ha generato la scelta a favore della città che tutti noi amiamo. Il centrodestra ha identificato nell'avvocato Carolina Toia la candidata da sostenere come prossimo sindaco. Riteniamo che la scelta di proporre una giovane donna, una professionista competente e determinata, che apprezza e condivide i principi aggreganti delle forze di centrodestra, sia la risposta per tutti i cittadini che puntano ad una ripartenza della nostra città. Vogliamo infine ringraziare Carolina per aver accettato la sfida mettendosi in gioco con noi”.

Al di là delle parole di rito, è certo vero che la candidatura ha avuto fino all’ultimo momento un percorso non così lineare, certamente “articolato” come sottolineato nella nota, ma anche contrastato: non è infatti un mistero che Fratelli d’Italia aveva avuto sino a poche settimane fa soluzioni diverse da proporre al tavolo del centrodestra. L’accelerazione compiuta dalla Lega, che ben poco ufficialmente aveva iniziato a far circolare le immagini di Carolina Toia con l’hashtag #mayorcarol, ha obbligato a una decisione rapida, infine arrivata con la condivisione della candidatura. Una decisione che non poteva essere rimandata oltre considerato che ieri è stata anche ufficialmente definita la data del voto per domenica 20 e lunedì 21 settembre. Oltre alle tre forze del centrodestra, la candidatura di Carolina Toia sarà presumibilmente sostenuta anche da una lista civica creata ad hoc.