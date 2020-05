Vittuone (Milano), 18 maggio 2020 - Ha perso il controllo della sua auto ribaltandosi. E’ accaduto in via Vittorio Veneto dove la signora, che vive a Sedriano, avrebbe cozzato contro il marciapiede finendo per capottarsi. Un medico che si trovava nella zona ha cominciato a prestarle i primi soccorsi. Nel frattempo è arrivata anche la Polizia locale seguita da un equipaggio del Cvps di Arluno e dall’eliambulanza. Giunti in via Veneto anche carabinieri ed Eeercito in servizio lungo le strade. Oltre ai vigili del fuoco di Rho. La donna è stata stabilizzata e trasferita, in codice giallo, al pronto soccorso del Fornaroli di Magenta.

