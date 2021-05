di Francesco Pellegatta Dietrofront su via Cassolnovo dopo le proteste. Il comune di Abbiategrasso ha deciso di rivedere la decisione sul senso unico presa solo una settimana fa e ripristinare il doppio senso di circolazione, che sarà effettivo a partire da oggi "in via sperimentale". Lo scotto da pagare sarà la perdita di qualche spazio dove il parcheggio era consentito (pur senza la presenza di stalli disegnati) ma sono state troppe le proteste arrivate all’Amministrazione – via social network e non solo - dai residenti...

Dietrofront su via Cassolnovo dopo le proteste. Il comune di Abbiategrasso ha deciso di rivedere la decisione sul senso unico presa solo una settimana fa e ripristinare il doppio senso di circolazione, che sarà effettivo a partire da oggi "in via sperimentale". Lo scotto da pagare sarà la perdita di qualche spazio dove il parcheggio era consentito (pur senza la presenza di stalli disegnati) ma sono state troppe le proteste arrivate all’Amministrazione – via social network e non solo - dai residenti della zona, il rione Primavera, i quali hanno visto crescere in maniera importante la mole di traffico sotto le finestre di casa fin dal primo giorno di modifica della viabilità. Oltre ai cittadini di via Cassolnovo, infatti, hanno alzato la voce anche alcuni abitanti di via Volta, via Gorizia e via Mameli. La decisione dell’Amministrazione di istituire il senso unico era nata in seguito alla realizzazione del nuovo marciapiede nel tratto da via Mameli a via Pio La Torre, subito dopo il cimitero.

Un’opera creata "a servizio sia dei residenti del quartiere Primavera che dei visitatori del cimitero Maggiore" aveva spiegato il Comune di Abbiategrasso. E in effetti nelle scorse settimane è stato allargato il marciapiede e rifatto il tappetino di copertura per agevolare il transito di pedoni, carrozzine e passeggini, così da permettere a tutti di raggiungere in sicurezza il cimitero. Ma i problemi sono nati soprattutto con il senso unico di marcia in via Cassolnovo (direzione centro) nel tratto compreso tra via De Santis a Via Mameli. In particolare per quanto riguarda il passaggio dei camion in arrivo dalle attività industriali e agricole che si trovano verso il fondo della lunga via Cassolnovo, la quale prosegue inoltrandosi nella vallata per terminare nei pressi del fiume Ticino. Qualche giorno di prova e l’Amministrazione ha così deciso di desistere, pubblicando un’ordinanza che annulla la precedente e ripristina il doppio senso: "Le cose si fanno e poi si correggono – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici di Abbiategrasso, Roberto Albetti -. È venuto fuori un putiferio ma già all’interno del progetto per l’allargamento dei marciapiedi era prevista la possibilità di istituire il divieto di transito lungo via Cassolnovo con senso unico e nuovi stalli di sosta fino a imbocco di via Mameli. Abbiamo verificato che questa decisione non risponde alle esigenze del traffico locale, in particolar modo per raggiungere il parcheggio nei pressi del cimitero. Quindi da domani (oggi, ndr) verrà ripristinato il doppio senso di marcia, togliendo la possibilità di posteggiare nel tratto tra via Mameli e via De Santis".