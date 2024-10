Jessica e l’incontro con Einstein. Così la crisi diventa crescita

Giovedì, alle 21, si terrà uno spettacolo di teatro di figura al San Luigi, rinviato dalla precedente data del 6 ottobre. In scena, un’attrice affiancata da un pupazzo d’eccezione. La protagonista, Jessica Leonello, è una donna in piena crisi esistenziale, alle prese con la ricerca della propria identità e con i suoi desideri di affermazione. Tuttavia, come diceva Albert Einstein, "la crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché porta progresso." Ed è proprio Einstein, lo scienziato ribelle che ha rivoluzionato il nostro modo di pensare l’universo, a diventare l’alter ego di Jessica. Insieme, intraprendono un viaggio divertente alla scoperta di una visione in cui i desideri hanno più importanza delle aspettative e l’immaginazione precede la realtà.

Jessica è una ragazza alle prese con la sua identità, con la sua voglia di affermarsi, con i suoi desideri: è in piena crisi. Ma "la crisi porta progresso. Chi supera la crisi, supera sé stesso, senza però essere superato". Costruire la propria identità e capire i propri desideri non è di certo un compito facile per nessuno, ma in alcuni momenti della vita, può risultare più difficile. Sono i momenti in cui il mondo degli adulti appare più impenetrabile e difficoltoso, ma in cui possono incontrarsi anche veri e propri maestri. Come Albert Einstein, appunto. E con lui vivere una meravigliosa avventura di crescita.

Ch.S.