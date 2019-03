Legnano (Milano) 10 marzo 2019 - Nessuna partita oggi per l'Axpo Legnano Knights contro Siena. La gara è stata annullata con vittoria a tavolino per 20 a 0 per il Legnano. "L'annullamento della partita di oggi contro Siena per la rinuncia della squadra toscana, è un fatto gravissimo in un campionato di vertice come la A2. Ci sentiamo danneggiati ai massimi livelli perchè a solo 10 ore dalla partita abbiamo avuto la conferma dell'annullamento (la gara si doveva giocare alle 18 di oggi ndr), che si poteva facilmente prevedere e gestire già da tempo da chi è preposto alla gestione del campionato. Purtroppo è prevalsa la linea attendista e si è lasciato che si arrivasse a una situazione che getta discredito su un movimento, che di tutto ha bisogno, tranne che di queste situazioni" la dura presa di posizione del general manager Maurizio Basilico per il club biancorosso. Ora dopo due giorni di riposo i Knights torneranno ad allenarsi per giocare domenica prossima contro Casale in trasferta.

