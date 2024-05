Venerdì l’ultima di campionato contro il Modena. Il saluto ai tifosi blucelesti dopo la retrocessione

La stagione del ritorno dei blucelesti in serie B a cinquant’anni dall’ultima apparizione si concluderà venerdì sera con la gara casalinga (inizio alle 20.30) contro il Modena, valida per la 38ª e ultima giornata di campionato. Al di là dell’amarezza per la retrocessione, per Malgrati e i suoi ragazzi sarà anche l’occasione di congedarsi con il pubblico del Rigamonti-Ceppi, che in tutta la stagione non ha fatto mai mancare l’appoggio alla squadra. I blucelesti chiudono il campionato all’ultimo posto della classifica con 26 punti, frutto di 6 vittorie, 8 pareggi e 23 sconfitte. Il Lecco è la squadra con il peggior attacco del torneo (33 reti realizzate) e la peggior difesa (71 gol incassati). La formazione bluceleste è la squadra con il peggior attacco del torneo (33 reti realizzate) e la peggior difesa (71 gol incassati). La penultima dista , l’altra matricola FeralpiSalò, penultima e retrocessa anch’essa in serie C. I playout restano per i blucelesti a una distanza proibitiva, le 12 lunghezze che al momento separano i blucelesti dalla coppia Bari-Ascoli a quota 38.