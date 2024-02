Travolto in moto a Lugano. Comasco in gravi condizioni

Un motociclista comasco di 41 anni ha investito e quasi ucciso un connazionale di 60 al lavoro in Svizzera. Ieri mattina a Lugano, un 41enne che abita in provincia di Como, in sella ad uno scooter Kimco 350, ha urtato un moviere italiano 60enne domiciliato nel Luganese. "Si trovava al centro della carreggiata impegnato a regolare il traffico per conto di una società di vigilanza – riferiscono dalla Polizia cantonale del Ticino -. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Lugano nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure all’uomo lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. In base a una prima valutazione medica ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita". Per i colleghi del moviere e i testimoni che hanno assistito all’incidente, è stato uno shock, per questo è stato chiesto pure l’intervento degli psicologi Care Team per fornire loro sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team. La strada dove è successo l’incidente è rimasta temporaneamente chiusa per consentire ai soccorritori di intervenire e ai poliziotti cantonali si svolgere i rilievi. D.D.S.