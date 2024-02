Stazione ferroviaria 2030. Collegamenti con la Svizzera e l’aeroporto di Orio al Serio

Dal binario 1 il treno per Bergamo destinazione aeroporto di Orio al Serio, dal 2 per la Svizzera passando per Como. Partiranno dalla stazione ferroviaria di Lecco, però non prima del 2030. Ad annunciare la partenza dei treni per l’aeroporto di Orio e per la Svizzera, con l’attestazione a Lecco di un capolinea sia dei convogli da e per la Svizzera, sia di quelli che marceranno sulla nuova tratta di collegamento diretta verso lo scalo bergamasco, sono stati i manager di Rfi durante la riunione con i rappresentanti politici ed economici del territorio che siedono al Tavolo della competitività coordinato dal vicepresidente Lorenzo Riva della Camera di commercio Como – Lecco. "Con questi nuovi collegamenti, Lecco si porrà come nodo strategico importante dal punto di vista ferroviario – commenta soddisfatto il sottosegretario regionale Mauro Piazza -. Lecco diventerà l’hub delle Orobie lombarde". I treni serviranno a turisti e frontalieri. "Una innovazione importante – sono le parole del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni –. La stazione di Lecco verrà riqualificata, a cominciare dai binari. Il progetto è di un treno ogni ora sia verso la Svizzera, sia verso l’aeroporto". Non si tratta di un intervento a brevissimo termine, non verrà certamente realizzato in tempo per le imminente Olimpiadi invernali d 2026. "Siamo alle fasi preliminari – conferma Gattinoni -. Il traguardo, con l’apertura delle linee, è programmato per il 2030. È comunque una notizia importante di un forte investimento sul nostro territorio".

Oltre a riprogettare la stazione e le linee ferroviarie, bisognerà ridefinire viabilità, linee degli autobus, luoghi di interscambio. Giacomo Zamperini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia a cui si deve la convocazione del Tavolo competitività, invita nel frattempo a decidere in fretta pure per altre infrastrutture, come quella portuale sul lago per incrementare le corse di battelli e aliscafi. "Sono seriamente preoccupato, vedo un “sistema Lecco” in forte sofferenza", avverte. Daniele De Salvo