Primaluna, centinaia di escursionisti sulle cime Lecchesi: super lavoro dei soccorritori

Primaluna (Lecco), 10 luglio 2023 - È stata una domenica impegnativa quella appena trascorsa per i tecnici del Soccorso alpino della Stazione Valsassina e Valvarrone intervenuti a più riprese per soccorrere gli escursionisti in difficoltà. A Primaluna alle ore 11, in località Crevesto, un 73enne ha avuto un malore sul sentiero che porta alla croce. Raggiunto dalle due squadre territoriali, tra i soccorritori c’era anche un sanitario del Cnsas, l’uomo è stato valutato e accompagnato fino all’abitato di Primaluna, dove c’era l’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina. Nel pomeriggio alle 17 i volontari sono intervenuti a Pasturo, in località Pialeral, per aiutare un bambino che si era ferito alla schiena mentre stava giocando. Sul posto la squadra territoriale della Stazione e l’elisoccorso di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato da Como. Poco dopo a Premana, alle ore 18, i tecnici sono intervenuti per una ragazza che stava scendendo lungo il sentiero di Val Fraina. Si è fatta male a un ginocchio e allora ha chiesto aiuto. La squadra della Stazione l’ha raggiunta; constatata la gravità della sospetta lesione, in accordo con la centrale Soreu dei Laghi si è deciso di fare intervenire l’elisoccorso di Como per il trasporto in ospedale. Nel primo intervento a Primaluna si è dimostrato fondamentale l’utilizzo della moto da trial, in dotazione già da due anni alle tre squadre della Stazione (Barzio, Dervio e Premana). Un operatore ha potuto accompagnare immediatamente il sanitario del Cnsas dove c’era la persona da soccorrere per la prima valutazione sanitaria, proseguita poi con il contatto diretto con la centrale di Soreu dei Laghi.