Porta d’ingresso in fiamme. C’è un piromane in Altolago

La porta di ingresso di un’abitazione di Gravedona ed Uniti, è stata data a fuoco martedì sera, poco prima di mezzanotte, in piazza Parravicini. L’allarme è stato dato dalla padrona di casa, 43 anni, che abita assieme al figlio di 19 anni, consentendo di limitare il rogo a un principio di danneggiamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Dongo, assieme a due pattuglie dei carabinieri di Menaggio. La causa è certamente dolosa, anche se al momento non è stato possibile cosa sia stato utilizzato per appiccare le fiamme, in attesa dei risultati degli accertamenti tecnici: probabilmente un liquido infiammabile. I carabinieri, dopo aver sentito madre e figlio, stanno invece lavorando per risalire all’autore, che non è stato visto da nessuno. Gli accertamenti, riguardano frequentazioni ed eventuali contrasti che possono essere avvenuti negli ultimi tempi, per capire il possibile motivo del gesto, che potrebbe essere una forma di minaccia, così come una vendetta per una lite o fatti analoghi.