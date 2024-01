Perseguita la ex compagna e finisce in carcere al Bassone

Il 29 dicembre Tomas Conti, 53 anni di Dongo, era stato arrestato ed era finito a processo per direttissimo, per aver violato la misura di divieto di avvicinamento alla ex. Il giudice lo aveva rimesso in libertà dopo la convalida, con la ulteriore raccomandazione di non avvicinare più la donna, in nessun modo, così come prevedeva la misura cautelare, a cui si era aggiunto l’obbligo di dimora a Dongo. Ma l’uomo ha resistito pochissimi giorni, cercando almeno un paio di volte di ricontattare la donna, che ha presentato ai carabinieri di Porlezza due integrazioni di denunce. Ieri mattina i militari lo hanno prelevato da casa e portato in carcere, in esecuzione di un aggravamento della misura cautelare. Il suo primo arresto risale a fine novembre, quando era finito al Bassone con l’accusa di maltrattamenti alla donna, con cui aveva avuto una relazione intermittente negli ultimi mesi.

Provvedimento preceduto tempo prima da un avviso orale del Questore. Seguito a fine dicembre dall’arresto in flagranza, e ora dall’aggravamento.