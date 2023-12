Operazione “Natale tranquillo”. Controlli e multe in centro città

Centro città presidiato in occasione delle festività natalizie. È stato deciso nella seduta del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto di Lecco Sergio Pomponio, con un rafforzamento dei controlli già operativo. Giovedì pomeriggio il servizio, coordinato della Polizia di Stato, con l’impiego di personale della Questura, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Lecco, si è concentrato in particolare in piazza Diaz, in piazza Cermenati, in piazza XX Settembre e sul lungolago, finalizzato a verificare e contrastare alcune situazioni che hanno recentemente generato allarme sociale.

Sono stati effettuati controlli anche nei pressi della stazione ferroviaria di Lecco. Inoltre la Squadra Amministrativa della Questura, assieme all’Ispettorato del Lavoro di Lecco, ha svolto controlli a due locali che svolgono servizio di ristorazione: in uno dei locali un dipendente è risultato non in regola con l’assunzione, e il titolare è stato sanzionato per circa euro 10mila euro e la sospensione temporanea dell’attività commerciale. Complessivamente sono state identificate 22 persone e controllati 7 esercizi commerciali in varie zone della città.

L’ultima riunione del Comitato, a cui hanno partecipato il Vicesindaco del Comune di Lecco e i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, ha affrontato diversi temi legati alla sicurezza pubblica, a partire dal rafforzamento delle misure preventive di controllo e di vigilanza del territorio, anche in considerazione del delicato scenario internazionale e del generale innalzamento del livello della minaccia terroristica. È stato quindi pianificato un dispositivo di vigilanza e sicurezza che prevede il potenziamento delle attività di controllo, privilegiando i luoghi a maggiore vocazione commerciale e turistica, soprattutto nelle fasce orarie e lungo le tratte considerate a maggiore rischio di congestionamenti e incidenti. Paola Pioppi