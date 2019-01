Merate, 19 gennaio 2019 - Notte di cristalli a Merate. Sono i cristalli delle vetrine infrante di cinque bar del centro storico. L’altra notte due al momento sconosciuti hanno passato in rassegna uno dopo l’altro cinque bar, forzando le saracinesche e abbattendo e vetrate delle porte di ingresso. I locali presi di mira sono nell’ordine il bar e tabaccheria “Al Castello” e il “Q.bo” di piazza Giulio Prinetti, il “Caffè del Viale” di viale Lombardia, “La Terrazza” di via Terzaghi e la pasticceria e gelateria Ravasi di via Collegio Alessandro Manzoni. «L’allarme è scattato intorno alle tre e mezza, hanno divelto la serranda e poi abbattuto la porta con il chiusino in metallo di un tombino – racconta Pino Pesola, titolare del bar Al Castello -. Hanno rubato solo tagliandi del Gratta e vinci e poco altro, probabilmente è più il danno che l’ammanco».

Le telecamere installate in zona hanno immortalato due sconosciuti, presumibilmente giovani e non di colore, rovistare nei cestini dell’immondizia prima di ripiegare sulla grata in metallo del tombino. Il raid è durato un paio di minuti, poi hanno svoltato l’angolo, per accanirsi, a quanto sembra senza successo, contro l’ingresso del Q.bo e quindi proseguire il giro al Caffè del Viale. «Hanno sollevato e rovinato la saracinesca, senza riuscire a entrare nel locale, provocando però un migliaio di euro di danni - riferisce il proprietario Giampiero De Grazia -. Il mio timore al mattino, quando mi sono accorto di quanto successo, è stato di non riuscire ad entrare e lavorare». «A me hanno rubato circa cento euro di fondo cassa dal registratore», spiega invece Angelo Ampolo de La Terrazza. Il raid è terminato alla pasticceria Ravasi, dove gli intrusi, oltre a provocare i soliti danni, hanno messo le mani su un centinaio di euro cash, due bottiglie di liquore, un cabaret di praline e si sono abbuffati di pasticcini e marron glacé.

Sulle spaccate stanno ora indagando i carabinieri, aiutati dai filmati delle decine di telecamere posizionati ovunque in centro. L’ipotesi più plausibile al momento sembra quella di due sbandati, magari ubriachi che, incredibilmente, sono riusciti a scappare prima dell’intervento di vigilantes e militari.