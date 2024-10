Colata di fango sulla nuova Lecco-Ballabio: strada chiusa

Ballabio (Lecco), 8 ottobre 2024 – Nuova Lecco-Ballabio chiusa di nuovo per maltempo. La diramazione della Statale 36 per la Valsassina è chiusa, sia in salita, da Lecco verso Ballabio, sia a scendere.

La serrata è scattata nel pomeriggio di oggi. In seguito alla pioggia battente, una colata di fango e alcuni detriti si sono riversati in strada dal versante della montagna dove si sono già verificati distacchi e frane, compresa quella del dicembre 2022 che ha quasi travolto e ucciso due persone.

La nuova Lecco-Ballabio resterà chiusa anche domani mattina. Quindi dalle 6 alle 9 divieto di transito ai mezzi pesanti sulla Sp 62. E poi senso unico alternato sempre sulla vecchia Lecco - Ballabio regolamentato con movieri.

Lavori sulla Lecco-Ballabio (Archivio)

Nella galleria Giulia inoltre si sono registrati allagamenti. Si sono aperte anche delle sconnessioni nell'asfalto. Automobilisti e camionisti sono deviati sulla Sp 62, la vecchia Lecco – Ballabio, l'unica alternativa percorribile. I tecnici di Anas stanno cercando di risolvere la situazione il prima possibile, ma la chiusura probabilmente proseguirà pure domani. Il maltempo ha colpito in diverse zone della provincia di Lecco. A Villa Vergano di Galbiate si è verificato uno smottamento. A Oggiono alcune vie sono completamente sommerse. A Lecco è esondato il Caldone, nel punto dove si immette nella condotta sotterranea. Diverse piante sono cadute sulla provinciale tra Calolziocorte e Carenno. Fiumi e torrenti restano osservati speciali, perché stanno per straripare in diversi punti, come il Molgora tra Merate e Olgiate, dove sono di guardia i volontari della Protezione civile comunale. A ridosso della Statale 36 all'altezza di Abbadia Lariana si è riformata la cascata effimera di Pradello, con impressionante salto d'acqua alto decine di metri dalla parete che sovrasta la Superstrada. Lo svincolo tra la Sp 72 e sempre la 36 a Piona di Colico si è allagato. I vigili del fuoco stanno fronteggiando decine di interventi e di richieste di aiuto