Lecco, le Volanti nelle zone a rischio della città: controllate 130 persone e 40 auto

Lecco, 26 ottobre 2024 – Lecco è più sicura. Continuano i controlli in centro, vicino alla stazione ferroviaria e nelle zone ritenute più a rischio per aggressioni, risse e spaccio. Su ordine del questore Stefania Marrazzo negli ultimi giorni sono stati organizzati servizi di controllo straordinario. All'operazione hanno partecipato gli agenti della Volanti e della Pasi, che è la Polizia amministrativa, della Polfer e dell'Anticrimine di Milano. Diversi i posti di controllo e le ispezioni in città.

Il questore di Lecco Stefania Marazzo

I numeri

Complessivamente sono state identificate 130 persone, sono stati controllati 40 veicoli e sono state compiute verifiche in quattro esercizi commerciali del capoluogo lariano. In un bar non era installato l'etilometro, obbligatorio per legge e per questo il proprietario è stato multato. “La costante attività di monitoraggio e controllo rappresenta il più efficace strumento di conoscenza del territorio, necessaria per poter definire le modalità di intervento in termini di sicurezza pubblica”, spiegano dalla Questura. Da quando i controlli sono stati intensificati gli episodi violenti a Lecco sembra siano diminuiti.