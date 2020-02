© Riproduzione riservata

Lecco, 28 febbraio 2020 –in strada in centro a Lecco e ad andarci di mezzo sono stati i. Giovedì pomeriggio gli agenti di due pantere dellasono corsi in via Carlo Porta per dividere une unlecchesi che se le stavano suonando di santa ragione in via Carlo Porta. I due giovani, con i vestiti strappati e i volti coperti da una maschera di sangue tante se ne sono date, se la sono però presa anche con i poliziotti a insulti, minacce e spintoni. Per evitare che la situazione sfuggisse ulteriormente dal controllo e che qualcuno si facesse ancora più male sono intervenuti di rinforzo anche i colleghi della Polizia ferroviaria ed è stato utilizzato lo spray urticante al peperoncino. I due contendenti sono stati alla fine portati a forza in commissariato dove sono statiper violenza e resistenza a pubblico ufficiale in concorso, oltraggio, lesioni aggravate e danneggiamento aggravato perché il più giovane ha tirato testate e pedate anche contro il vetro divisorio dell'auto di servizio della Polizia su sui è stato caricato. Dagli accertamenti è inoltre emerso che hanno precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. Questa mattina, dopo una notte in cella di sicurezza, sono stati entrambi accompagnati in tribunale per il processo per direttissima che si è concluso con il patteggiamento a 8 mesi di reclusione.