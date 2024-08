Lecco, botte in strada: ferito alla testa un 31enne

Lecco, 18 agosto 2024 – Notte di violenza quella tra sabato e domenica in provincia di Lecco. In centro a Lecco in due si sono picchiati in strada, mentre a Taceno due stranieri si sono accoltellati. A Lecco ad avere la peggio è stato un 31enne di Besana Brianza, che, in una scazzottata, ha rimediato una vasta ferita sulla testa, in fronte. È stato soccorso dai volontari della Croce rossa di Lecco, che lo hanno trasferito in ambulanza in ospedale a Merate, al Pronto soccorso del San Leopoldo Mandic: i medici di guardia hanno suturato la ferita con alcuni punti, poi, dopo un breve periodo di ricovero in osservazione, lo hanno dimesso con una prognosi di 15 giorni. A Taceno invece è rimasto a terra un 36enne, ferito, durante una lite in casa tra connazionali con un'arma bianca, non si sa se un coltello o cocci di vetro di bottiglia.