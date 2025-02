La Patagonia di Agretti in 60 fotografie

Un viaggio lungo sessanta giorni, tra i meravigliosi paesaggi e la natura della Patagonia e i deserti dell’Altipiano andino. È il viaggio che ha visto protagonista Riccardo Agretti e che lui stesso racconterà e proietterà in 60 foto, una per ogni giorno, mercoledì, il 19 marzo, alla Casetta Bis di via Fontanile a Montevecchia. L’appuntamento è per le 21.

L’America Meridionale ha stupito profondamente i primi esploratori, che si imbatterono in paesaggi e civiltà sorprendenti e ancora oggi rappresenta un forte richiamo per chi è in cerca di avventura nella natura selvaggia. I suoi scenari naturali collocati tra spazi immensi e disabitati, suscitano meraviglia nel viaggiatore, lasciandogli un segno indelebile.

Come è stato per Riccardo Agretti, che ha trascorso due mesi in Patagonia e nell’area della Puna cileno-boliviana, viaggiando in autonomia, visitando diversi luoghi significativi di questa parte dell’America del Sud, talvolta sulle tracce di Isabel Allende che vi ha ambientato alcuni dei suoi romanzi, di Charles Darwin che riparò la chiglia della sua nave in una baia che oggi è popolata da una colonia di decine di migliaia di pinguini, di Neruda che dedicò varie poesie al "bosque austral" che si sviluppa fitto lungo le coste cilene.

La partecipazione alla proiezione è gratuita e l’ingresso è libero. A proporre la proiezione sono i corsi della Pro loco di Montevecchia. Per ulteriori informazioni: www.promontevecchia.it. D.D.S.