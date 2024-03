Investita, nessuno si ferma: "Chi ha visto ci aiuti"

GAVIRATE (Varese)

Urtata da un’auto vicino all’ufficio postale in via Al Lido, mentre attraversava sulle strisce pedonali, non è stata soccorsa dall’investitore che si è subito allontanato. Dolorante e piangente sul marciapiede, non ha ricevuto aiuto da nessuno, eppure in quel momento transitavano altre auto e pedoni che avrebbero potuto accertarsi delle sue condizioni, rincuorarla: nessuna solidarietà, solo indifferenza. Una brutta esperienza per la ventenne che ha riportato un brutto trauma alla gamba ma per fortuna, nonostante la violenta caduta sull’asfalto, nulla di rotto. Umanamente più dolorosa la ferita interiore, l’aver sperimentato la mancanza di solidarietà della gente, indifferente verso il suo pianto. A soccorrere la ventenne, la mamma a cui ha telefonato e che è arrivata velocemente sul luogo dell’incidente, quindi il ricovero al pronto soccorso per accertamenti. La mamma, che ha denunciato l’accaduto ai carabinieri, ha lanciato un appello sulla pagina social “Sei di Gavirate se…“ per rintracciare l’investitore che, pur avendo visto che la ragazza era a terra, si è dato alla fuga.

La ventenne ha raccontato che stava tornando dal lavoro, zaino in spalla; mentre attraversava sul passaggio pedonale di fronte all’ufficio postale, è stata urtata da una Fiat Panda che a quanto pare viaggiava a velocità sostenuta. Nonostante il conducente avesse rallentato, non è bastato ad evitare la giovane che è finita sul cofano e poi sull’asfalto. L’automobilista, anziché fermarsi e prestare soccorso, si è subito allontanato.

Secondo quanto riferito dalla ventenne, alla guida c’era un uomo anziano. L’altro giorno l’appello della mamma su Fb, se qualcuno ha visto si faccia avanti, potrebbe fornire elementi importanti per individuare il pirata. Nel frattempo la speranza è che l’automobilista si renda conto della gravità del suo comportamento e si faccia vivo con le forze dell’ordine.

Anche a Ispra è caccia a un pirata della strada che giovedì sera, a bordo di un Suv, ha tamponato un’auto finita fuori strada, il cui conducente, ferito, è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Il video del tamponamento è stato diffuso sui social. Indagano i carabinieri.

Rosella Formenti