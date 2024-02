Incontri di sensibilizzazione e inclusione verso gli adolescenti più fragili e i loro genitori

I commercianti lecchesi in campo per sostenere le persone che soffrono di disturbi dello spettro autistico e i loro familiari. I soci di Confcommercio Lecco stanno sostenendo una serie di incontri di sensibilizzazione e inclusione verso i soggetti più fragili, specialmente i più giovani, già alle prese con un periodo della vita non semplice. È il progetto "Traiettorie evolutive e inclusione territoriale in adolescenti con disturbo dello spettro autistico", promosso da Asst Lecco con Provincia, Comune, Politecnico e sostenuto anche da diverse associazioni di catagoria. Nell’iniziativa sono stati già coinvolti gli esercizi degli esercizi pubblici e delle cartolibrerie, presto toccherà agli albergatori e ai negozianti di abbigliamento e calzature. "Vogliamo una città che sia inclusiva e capace di promuovere una vera integrazione", spiega Alberto Riva, direttore di Confcommercio Lecco.