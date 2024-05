I capolavori dell’arte riprodotti a uncinetto

Barzanò (Lecco)

Le prime attenzioni, entrando nella Canonica di San Salvatore, sono inevitabilmente per i colori caleidoscopici e le forme accoglienti delle “Nanas“, le strane e attraenti figure femminili pensate da Niki del Saint Phalle, intellettuale, pittrice e scultrice francese vissuta tra 1930 e 2002. A Barzanò arrivano nella preziosa interpretazione realizzata in filato dall’Associazione Sul filo dell’Arte, impegnata da dieci anni nella riproduzione a uncinetto e maglia delle opere dei più celebri artisti internazionali. La mostra, che si inaugura sabato 1° giugno alle 17, è il primo evento di Yarn Bombing Barzanò, il festival internazionale di fiber art a uncinetto e maglia, che si svolgerà da venerdì 7 a domenica 9 giugno, con centinaia di opere esposte in un circuito all’aperto. Ma nel frattempo, la Canonica romanica di via Castello, ospita le più significative opere realizzate a partire dal 2014: ogni anno un omaggio a un diverso artista, una produzione minuziosa e spettacolare. Si va da Guernica di Pablo Picasso, alla Stanza di Arles di Van Gogh, fino a Matisse e all’interpretazione della Selva Chiara e Selva Oscura dantesche, che circondano il sommo poeta. La mostra rimane aperta fino al 16 giugno, con i seguenti orari: sabato dalle 14.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00, giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 21.00. Durante tre giorni dello Yarn Bombing, da venerdì 7 a domenica 9 giugno, sarà aperta dalle 10.00 alle 18.00, sempre con ingresso libero. Negli orari di apertura sarà possibile lavorare insieme a maglia e uncinetto. Sono inoltre previsti due eventi: giovedì 13 giugno alle 20.30, "La magia del canto in cerchio, e domenica 16 giugno alle 17.00 finissage con “Ensemble sonus e vox“. Info yb.barzano@gmail.com o sui social. Pa.Pi.