Frana a Lierna: Massi bloccati, situazione sotto controllo

Gli automobilisti in transito hanno avvertito un rombo, come quello di un tuono, e visto alzarsi una nuvola di fumo. La frana che ieri pomeriggio si è staccata dal versante roccioso che sovrasta la Statale 36 a Lierna non ha comunque raggiunto la Superstrada. I massi e gli altri detriti sono stati bloccati e imbrigliati dalle reti e dalle barriere paramassi installate proprio a protezione della 36 nella zona dell’Alto Lario, le cui montagne sono soggette a cedimenti, come ne succedono spesso. Per valutare la situazione direttamente sul posto sono stati mobilitati sia vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco della squadra Saf, specializzati in interventi speleo alpino fluviali, sia i colleghi Draghi lombardi del 115 decollati da Malpensa per una ricognizione aerea. Non si esclude che nei prossimi giorni possano essere effettuati anche altri sopralluoghi da parte dei geologi della Provincia di Lecco e dai tecnici di Anas. Al momento la situazione è comunque sotto controllo e non sembra destare particolari preoccupazioni. D.D.S.