Fondi Fondazione Cariplo. Sulle sponde del Lario premiati dieci progetti

Il sostegno a 7 progetti a Como, per un totale di 808mila euro, altri 869mila a Lecco per 3 progetti. Fanno parte degli 83 ritenuti meritevoli da Fondazione Cariplo, a cui sono stati complessivamente assegnati oltre 7 milioni e 753mila euro, per iniziative finalizzate ad arricchire l’offerta culturale nei territori fragili, sostenere la lettura come pratica quotidiana, avvicinare i bimbi ai luoghi della cultura. Per Como, i primi due progetti sono legati al bando "Luoghi da rigenerare": 620mila euro per riattivare a Olgiate Comasco la vecchia stazione, ora proprietà del Comune, che potrà rinascere con "Binario 24", e a Lurate Caccivio con "Uno, due, tre, Pax … si torna in scena!", cineteatro in fase di riqualificazione.

Altri quattro progetti, a cui sono destinati 148mila euro, sono legati al Bando "Alla scoperta della cultura" per la promozione e valorizzazione verso le fasce giovani e giovanissime della popolazione. E quindi: "Piccoli Razionalisti" ideato dall’Associazione Wonderlake e dedicato alla scoperta delle architetture razionaliste comasche, "Costellazioni culturali" dell’Associazione Luminanda, "Orme di Bellezza: riscoprire il passato, costruire il presente, progettare il futuro" di Iubilantes e infine "Piccoli passi per grandi scoperte: didattica diffusa nei musei" della Cooperativa Sociale Tikvà. Infine per il bando "Sottocasa", offerta culturale nei quartieri di Edilizia Residenziale Pubblica e di Housing Sociale, si è distinto il progetto "Il Centro del Margine. La città dei cortili 2.0" dell’Associazione TeatroGruppo Popolare con l’assegnazione di 40mila euro. Nel Lecchese, il sostegno è stato garantito a due progetti legati al bando "Luoghi da rigenerare", con 780mila euro per riattivare edifici.

Al Comune di Lecco per "Piccola revolution: spazio in movimento" che cambierà il volto agli ex magazzini ferroviari dell’ex area Piccola Velocità, destinata a diventare una biblioteca (il progetto complessivo è molto vasto e importante per il capoluogo lariano che vede rinascere un’area con una lunga storia legata ai collegamenti su ferro. Lo scalo era uno dei più importanti della regione). A Bellano con "Lorla: tra arte e natura. Riqualificazione della Torre e del Giardino del Lorla" con parco urbano. Inoltre 43mila euro per il bando "Alla scoperta della cultura", alla Cooperativa Sociale Liberi Sogni di Calolziocorte con "EsplorAzioni alla scoperta del Monte di Brianza", legato alla scoperta del territorio.

Paola Pioppi