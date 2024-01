Due nuove toghe a Palazzo di Giustizia

"Immissione in funzione" ieri del nuovo giudice Caterina Romiti da Bologna e del nuovo magistrato della Procura, Daniele Carli Ballola da Ferrara. Entrambi al primo incarico di carriera.

"Diamo il benvenuto ai colleghi - ha detto Giorgio Barbuto, presidente del Tribunale affiancato dal giudice Antonio De Rosa alla cerimonia d’insediamento -. Due forze fresche e completiamo l’organico, segno d’attenzione dal Csm. Un mio predecessore, Cerracchio, arrivò da uditore e non ha più lasciato la Valtellina". "Mi associo nel dare il benvenuto - ha aggiunto Piero Basilone, capo della Procura -: nei loro occhi traspare grande entusiasmo. A Daniele darò il compito di occuparsi dei reati da “Codice Rosso“ che tanto assillano l’Ufficio e il legislatore. Noi faremo sempre il nostro dovere. Ora anche con il suo aiuto. Siamo invece scoperti al 40% per il personale amministrativo". Un saluto e collaborazione dal presidente del Foro avvocati, Paolo Tarabini: "In una realtà come Sondrio mi auguro troverete l’ambiente favorevole alla vostra professione. Sperando restiate il più a lungo possibile". È intervenuta pure Barbara Licitra, presidente aggiunto della Sezione Civile: "Le nuove leve mi ricordano i tempi del mio insediamento. Qui si può lavorare bene sul caso concreto".

Michele Pusterla