Diciassette dipendenti rilevate dalla Celsius. Problemi iniziati subito dopo l’appalto

I problemi sono cominciati subito per le 17 addette alle pulizie in servizio all’Istituto geriatrico e riabilitativo Giuseppina e Costantino Frisia di Merate. Alla Celsius, la nuova società che si è aggiudicata l’appalto lo scorso dicembre e che le ha rilevate dalla precedente società, mancava infatti il Durp, il Documento unico di regolarità contributiva. L’inghippo burocratico, che, non si sa come, non ha tuttavia impedito l’assegnazione dell’appalto, è stato successivamente risolto. Peccato che dal Pio Albergo Trivulzio, l’ente appaltante che risulta commissariato, abbiano tuttavia smesso di saldare con regolarità le fatture, che servirebbero per pagare gli stipendi alle lavoratrici.