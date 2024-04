Cinquecento iscritti in più. Open day all’Università Insubria

Numeri eccezionali per l’Open day 2024 dell’Università dell’Insubria tra Varese e Como: 2200 iscritti, circa 500 in più rispetto alla media degli anni scorsi, 3200 attività prenotate, centinaia di accompagnatori: sono i numeri dell’Open day 2024 dell’Università dell’Insubria tra Varese e Como. Una giornata di incontro con tanti professori, personale tecnico e amministrativo e studenti in veste di tutor, che a Como hanno accolto le aspiranti matricole nella sede in via Valleggio e nel Chiostro di Sant’Abbondio a Como. Tra i partecipanti anche un’ottima presenza internazionale, con oltre 50 interessati dalla Svizzera, ma anche da Belgio e Germania.