Abbadia, anziano non si presenta al funerale della sorella: si teme sia morto, ore d’ansia

Abbadia Lariana (Lecco), 8 gennaio 2025 – Non si presenta al funerale della sorella, tutti lo cercano temendo sia disperso o, peggio, morto in casa, ma lui è ricoverato in ospedale in seguito ad un incidente.

Ore di apprensione

Ore di apprensione ieri per un pensionato di 86 anni di Abbadia Lariana. Avrebbe dovuto partecipare al funerale, nel Milanese, della sorella mancata qualche giorno prima. In chiesa però per l'addio alla sorella scomparsa non è mai arrivato. I parenti, preoccupati, anche perché non rispondeva al telefono, hanno chiesto aiuto ai carabinieri, che in serata si sono presentati a casa sua. Al campanello non rispondeva nessuno, ma da dentro l'abitazione si sentiva il suo telefonino squillare a vuoto. La saracinesca del box era inoltre alzata e il garage vuoto.

L'allarme

Per questo si è ipotizzato che l'86enne si trovasse in difficoltà o fosse magari morto nell'abitazione o chissà che altro potesse essergli capitato. Sono così intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno sfondato un infisso e sono entrati in casa. Dentro però non c'era nessuno, la casa era vuota. Da qui l'ipotesi di un possibile incidente, poiché in mattinata ne era successo uno sulla Statale 36 tra Seregno sud e Desio nord, lungo il tragitto che avrebbe dovuto compiere per andare al funerale della sorella, con il coinvolgimento proprio di un 86enne.

Mistero risolto

I volontari della Croce rossa hanno così telefonato in ospedale, al San Gerardo di Monza, dove risultava essere stato ricoverato l'anziano che aveva fatto l'incidente sulla Milano – Lecco. E' bastato indicare le generalità dell'86enne, spiegare perché chiedevano proprio di lui, compiere una breve verifica nell'elenco dei nominativi delle persone ricoverate per ottenere risposta e confermare il dubbio. L'anziano coinvolto nell'incidente era proprio lui. Mentre andava al funerale della sorella ha perso il controllo dell'auto ed è andato a sbattere contro il guard rail. Per fortuna nulla di grave.