Sembra ma è

È, in parte, la rivincita dell’essere umano sulla macchina. La Cassazione ha respinto il ricorso di un automobilista che chiedeva l’annullamento del ritiro della patente, perché la sua condizione di ubriachezza era stata accertata senza l’alcol test. Gli ermellini hanno stabilito che è sufficiente il “fiuto” degli operatori della pattuglia. Tradotto: se il tuo alito sa di vino e fai fatica a stare in piedi, non pensare di cavartela perché non c’è il palloncino. Alcol test o meno, comunque, evitate di mettervi al volante se avete alzato il gomito. Non per schivare una multa. Ma per non mettere a rischio l’incolumità vostra e altrui.