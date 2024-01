Allegri, è il Blue Monday

Qualcuno ha deciso che oggi, terzo lunedì di gennaio, avremo diritto a 24 ore di tristezza senza sentirci in difetto: è il Blue Monday, signori. Suggestione pseudoscientifica d’importazione, come suggerisce il nome, e dal profumo commerciale, un po’ come la festa di Halloween. Che c’è di meglio, del resto, di farsi un regalo quando siamo giù di corda? Le occasioni non mancano e sono anche a buon mercato, visto il periodo di saldi. Ma perché proprio il terzo lunedì del primo mese dell’anno? Secondo una mai verificata equazione, il cervello umano proprio oggi comprenderebbe oltre ogni ragionevole dubbio che le feste natalizie sono finite, cadendo nello sconforto! E allora proviamo a restare allegri, meglio che tristi e molto meglio che stupidi...