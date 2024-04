Effetto farfalla

Cosa c’entrano gli attacchi condotti nel Mar Rosso dagli Houthi, i miliziani islamisti yemeniti, con le difficoltà di Kasanova, colosso brianzolo nel settore casalinghi? In un mondo iperconnesso, di frontiere abbattute (alla faccia di chi vorrebbe tirar su nuovi muri) e scambi commerciali fittissimi non ci può stupire che tensioni geopolitiche a migliaia di chilometri di distanza possano ripercuotersi sugli affari di casa nostra. Una volta i consumatori potevano limitarsi a tenere d’occhio offerte, promozioni e sconti. Adesso devono osservare le evoluzioni degli scenari internazionali, nella consapevolezza che il battito d’ali di una farfalla in Brasile potrebbe provocare un terremoto nel loro portafoglio.