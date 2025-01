Salvata Hope cagnolina gettata in un cassonetto

Fortunati

Nelle ultime due settimane la storia di Hope, una cagnolina romana di 13 anni, utilizzata per l’accattonaggio da un senzatetto che la maltrattava ha fatto il giro d’Italia con milioni di condivisioni sui social lasciando tutti con il fiato sospeso fino al tanto atteso lieto fine. La quattrozampe anziana e affetta da parecchie patologie era stata trovata ormai priva di forze chiusa in un cassonetto dell’immondizia, in zona San Lorenzo, dove presumibilmente l’aveva abbandonata l’uomo che la usava per chiedere l’elemosina obbligandola a passare intere giornate al freddo, senza offrirle le cure di cui lei aveva bisogno, costringendola a una vita di sofferenza e abusi.

Ricoverata al canile comunale della Muratella, Hope ha ricevuto cure salvavita e l’attenzione che le era sempre mancata. I veterinari della struttura le hanno diagnosticato la sindrome di Cushing, una grave patologia cronica che richiede farmaci costosi e monitoraggio costante. Ma per un errore di valutazione degli uffici del Comune di Roma, è accaduta una cosa inverosimile: Hope è stata riaffidata al suo padrone. Questo ha scatenato la protesta e l’indignazione delle associazioni animaliste, di molti cittadini e soprattutto di Patrizia Prestipino, Garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale, che hanno cercato in tutti i modi di salvare la cagnolina prima che fosse troppo tardi.

E il nuovo anno non poteva iniziare nel modo migliore per Hope che è stata sequestrata e il suo proprietario è stato multato. Adesso la quattrozampe è con una volontaria che la sta ospitando provvisoriamente. La località in cui si trova è protetta dal massimo riserbo, perché si temono ritorsioni da parte dello stesso senzatetto. Ma non appena le sue condizioni di salute lo consentiranno, sarà affidata a un canile e potrà essere data in adozione. "Hope è una cagnolina anziana, ma è in grado di donare tanto amore e si merita di finire i suoi giorni con una famiglia che possa darle tutto l’amore possibile", conclude la Prestipino.