Ravanà e rovistà al Teater. Martinitt

e Fabio WolfQuesta domenega el Teater Martinitt, là in la via Pitteri al Rubattin, l’è dervii, ma minga per el tradizional spettacol del dopodisnà, per l’occasion el se trasforma in de la sed del mercaa pussé spettacolar de la storia, el famos “Remira Market”. I paroll d’ordin a hinn “Reuse and Ravana”. Per num l’è ciar el significaa de ravanà, che in meneghin el voeur dì rovistà, cercà senza avè un quajcoss de sicur de trovà. Sostenibilità, inclusion, consapevolezza e riciclo l’è el programma de questa intelligent strategia per dagh noeuva vitta ai vestii che mettom pu, per risparmià el noster ambient e anca i noster dané.

L’idea l’è viva de oramai on quai ann e l’è vegnuda a doo genial tosann: la Katia Meneghini e la Virginia Tardella. L’è on progett meraviglios, che el mett insema riciclo, informazion e intratteniment, in del cors de la giornada ghe sarann spettacol di attor e financa uorchsciopp (workshop) che tratten de on stil de vitta cont on impatt pussé legger sul noster mond che l’è giammó conciaa mal inscì. Remira Market a l’è on contenitor, on pont de partenza per sviluppà el legam fra mond different: collezionist de vintage, firme creative piccinine, progett artistich, performance e installazion temporanee. L’offerta l’è per tutt quej che voeuren collaborà e provà a cercà ona manera de vess responsabil vers i generazion del futur e el noster ambient devastaa del consumism.