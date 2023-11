Ida Platano nuova tronista di Uomini e Donne: “Sono single, con Alessandro Vicinanza è finita”

Brescia, 7 novembre 2023 – Ida Platano è la nuova tronista di ‘Uomini e Donne’. Il celebre volto del trono over sostituirà, a sorpresa, Manuela Carriero sulla poltrona rossa del dating show condotto da Maria De Filippi. La 42enne di origini siciliane, ma residente da tanti anni a Brescia, si è lasciata con Alessandro Vicinanza, dopo una storia durata 11 mesi e nata proprio sotto le telecamere. Oggi ha voglia di rimettersi in gioco e trovare un “amore che sia per sempre”.

Ida Platano è un volto noto nel salotto di ‘Uomini e Donne’ per la sua amicizia con Gemma Galgani (una storica dama del Trono over, ndr) ma, soprattutto, per la sua lunga e travagliata relazione con Riccardo Guarnieri. Dopo la fine del loro amore, Ida si prende una pausa dal programma, ma a un certo punto eccola tornare. Vuole darsi un’altra chance. In trasmissione ha la possibilità di conoscere nuove persone e si avvicina, in modo particolare, ad Alessandro Vicinanza. Il giovane era approdato nel programma a febbraio 2022 proprio per la 42enne. “Sono sceso per lei – ha raccontato Alessandro in un’intervista – ma ho avuto paura e non ero pronto, ma quando mi stava di fronte per me era una sensazione fortissima”.

Poi, a maggio, con il ritorno di Riccardo Guarnieri nel dating show, il 40enne salernitano fa un passo indietro, perché vede la complicità che lega ancora i due ex fidanzati. “È stata una storia molto forte e quando Riccardo è rientrato (nel programma, ndr) le sensazioni che avevo non erano passate del tutto, quindi abbiamo provato a darci un’altra possibilità, ma le cose non sono andate. Secondo me, caratterialmente non ci siamo trovati”, ha ammesso Ida qualche mese dopo. Nel frattempo, Alessandro rimane in trasmissione. Poi, arriva l’estate.

Stando ai racconti di Ida e Alessandro, nei mesi estivi lui le scrive qualche messaggio, ma lei gli chiede di essere lasciata tranquilla. A settembre, però, ricomincia ‘Uomini e Donne’ e il 40enne salernitano non vuole perdere l’occasione di ripresentarsi alla donna che era stata nei suoi pensieri per tutta l’estate. Il 4 novembre 2022, Ida e Alessandro lasciano ‘Uomini e Donne’ insieme: vogliono viversi fuori, nonostante la distanza, dato che lei risiede e lavora a Brescia, mentre lui a Salerno.

Dopo mesi di amore e passione, la coppia non si mostra più insieme sui social. Risale alla fine di agosto l’ultima foto con Alessandro pubblicata da Ida sul suo profilo Instagram. Dopo quel momento di felicità, immortalato durante un viaggio di coppia a New York organizzato per festeggiare i 40 anni del compagno, i due spariscono e i fan iniziano ad insospettirsi e pensano a un possibile addio. La conferma della rottura definitiva tra i due è arrivata in queste ore con l'annuncio di Ida Platano come nuovo volto del trono classico.

Ida Platano insieme ad Alessandro Vicinanza (Foto Instagram)

Nel video di presentazione pubblicato su Witty Tv, Ida elenca i motivi che l’hanno spinta ad accettare il trono. “Sono Ida, ho 42 anni e vengo da Brescia. Faccio la parrucchiera e passo la gran parte del tempo nel mio salone”, ha raccontato di se stessa, “Sono nuovamente single. Dopo una storia durata 11 mesi, ho deciso di chiudere. Oggi voglio rimettermi in gioco. Non rincorrerò più nessuno. Sono molto romantica, una donna decisa, dinamica, impulsiva, aggressiva, gelosa e diretta. Questo può dare fastidio ma non mi interessa”.

La vita di Ida si divide tra il lavoro nel suo negozio a Bagnolo Mella e il figlio Samuele: “Mi sono ritrovata a crescerlo da sola. Era lui a darmi la forza. Mi chiedevo come fosse possibile crescesse solo con la madre, avevo paura gli mancasse qualcosa, un'altra figura. Ci vogliamo bene e nessuno ci separerà mai".

Ida ha quindi detto di volere imparare dagli errori del passato: “Voglio vivere un percorso diverso perché vorrei che fosse la volta giusta”. Poi, ha decsritto l’uomo che le piacerebbe avere accanto: “Mi piace alto e mediterraneo, ma l'estetica non è tutto. Voglio un uomo determinato, deciso, che mi tenga testa e che abbia voglia di progettualità e, la sera, vorrei tanto che mi sussurrasse “Non ti preoccupare Ida, ci sono io con te”. Forse lo devono ancora inventare!”. Poi, la promessa: “Farò di tutto per ottenere quello che voglio. Oggi voglio un amore che sia per sempre!”.