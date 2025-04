Heroes Festival parte da Base con Martha Da’ro

Al via, proprio da Milano, la quinta edizione di Heroes Festival. Il primo appuntamento è fissato mercoledì 7 maggio a Base Milano in via Bergognone con una serata che metterà al centro due voci capaci di attraversare generi, linguaggi e culture. La prima è quella di Martha Da’ro, artista belga-angolana fortemente evocativa, aprirà il cartellone 2025 con un live sospeso tra R&B, electrosoul e suggestioni cinematografiche. Il suo lavoro più recente, “Philophobia“, è un racconto intimo sulla paura di amare che ha conquistato pubblico e critica per profondità e sensibilità artistica. La seconda voce, in apertura, è quella di Lina Simons, rapper napoletana con origini nigeriane, che porterà sul palco la sua verve ironica e tagliente.

Il secondo appuntamento vedrà come protagonisti i milanesi Calibro 35 venerdì 9 maggio al Verdi Teatro di Genova con opening della serata Anna Bassy. Nella terza tappa, invece, il Festival Heroes sbarcherà alla Cascina Falchera di Torino, dal 15 al 17 maggio: una tre giorni di musica tra Italia, Portogallo e Africa con il talk gratuito di Murubutu, il live di Davide Ambrogio e quello di Paolo Baldini DubFiles, Duo Bottasso e Matthias Loibner che porteranno in scena la performance originale OSA 2.3 Reliving Occitania.

