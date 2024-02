Zanzare anche d’inverno, allarme di Pregliasco: “Possibile l’arrivo di infezioni mai viste”

Milano, 12 febbraio 2024 – “Zanzare quattro stagioni”, che non temono l’inverno, tanto più che le temperature rigide sono di breve durata e spesso solo un lontano ricordo. E difatti la loro presenza è diventata ormai fissa in Lombardia, con pericolose conseguenze per la salute. A lanciare l’allarme è Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università Statale di Milano, prospettando fra le insidie di queste “punture 12 mesi l’anno” anche l'arrivo di infezioni mai viste alle nostre latitudini o il ritorno di altre eradicate da tempo.

Il fenomeno, secondo il virologo "faciliterà la diffusione di tutte le malattie a trasmissione vettoriale: dalla Dengue a Zika, dalla Chikungunya a West Nile, ma anche la malaria o la febbre gialla. E nel futuro diventerà un problema".

"Assistiamo a una situazione davvero particolare rispetto al passato", osserva l'esperto. "Ormai basta uno pneumatico abbandonato, un po' di acqua nel sottovaso, per veder proliferare zanzare. Se tutto questo accadrà in tutte le stagioni – avverte Pregliasco – non potrà fare altro che aumentare l'incidenza di casi autoctoni di tutte le malattie a trasmissione vettoriale".