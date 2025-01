Torino, il cane abbaia troppo: accoltella la vicina al collo e all’addome

Torino, 8 gennaio 2025 - Accoltellata al collo e all'addome perché il suo cane abbaiava troppo. La folle aggressione è avvenuta a Torino la sera del primo di gennaio in un palazzo in corso Maroncelli, in periferia, ma è stata resa nota solo oggi. La donna di 63 anni è stata ricoverata in terapia intensiva in prognosi riservata. L'aggressore, un vicino di 72 anni è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio.

Dalle prime indagini pare che tra i due ci fossero già stati screzi per via del cane "rumoroso", ma nulla lasciava presagire un'aggressione così violenta da parte del 72enne. L'uomo il primo, infastidito dall'abbaiare del cane, ha raggiunto la vicina, che era in compagnia di un amico, urlando contro lei e il cane quindi l’ha colpita con due fendenti, uno alla gola e uno all'addome. Gli agenti giunti sul posto hanno bloccato l'uomo e hanno chiamato l'ambulanza per la vittima. La Procura di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell'arresto.