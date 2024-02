Superenalotto e Lotto oggi, estrazione e numeri vincenti di giovedì 29 marzo

Milano, 29 febbraio 2024 – Il Superenalotto di questa sera, giovedì 29 febbraio 2024, mette in palio 67 milioni e 600mila euro come jackpot per il fortunato che riuscirà ad azzeccare il 6.

Un montepremi in salita costante visto che il colpo grosso manca dallo scorso 16 novembre 2023, quando a Rovigo furono vinti 85,1 milioni di euro.

Segui in diretta con noi l’estrazione di questa sera.

La raccomandazione è sempre di non esagerare mai nell’inseguire la fortuna, cadere nella ludopatia è facile. Anche perché a vincere sempre è solo lo Stato: nel 2023, tra le entrate tributarie da gestione monopoli, il prelievo erariale sugli apparecchi è stato di circa 5,6 miliardi di euro, mentre un totale di quasi 6,8 miliardi sono arrivati da "Tasse e imposte su attività di gioco".

La combinazione vincente

Combinazione:

Numero Jolly

Numero SuperStar

Le quote

Superenalotto

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2.

6 stella

5+1 stella

5 stella

4 stella

3 stella

2 stella

1 stella

0 stella

Estrazione del Lotto

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

10eLotto

NUMERI VINCENTI

NUMERO ORO:

DOPPIO ORO:

SiVinceTutto numero 209 di mercoledì 28 febbraio

Combinazione Vincente:

11, 23, 28, 31, 58, 75

Le quote