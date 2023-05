Superenalotto e Lotto, sestina e numeri vincenti di oggi giovedì 11 maggio

Caaccia alla sestina vincente del Superenalotto che questa sera, giovedì 11 maggio vale 28 milioni e 800mila euro.

Estrazione del Lotto di oggi

BARI 51 59 33 14 66

CAGLIARI 71 12 66 64 78

FIRENZE 55 43 02 83 75

GENOVA 21 58 88 11 17

MILANO 62 36 33 52 51

NAPOLI 44 72 59 83 12

PALERMO 80 73 84 57 01

ROMA 01 34 25 90 85

TORINO 03 56 17 89 50

VENEZIA 24 45 61 10 75

NAZIONALE 52 62 47 84 65

10eLotto - NUMERI VINCENTI DI OGGI

01 03 12 21 24 34 36 43 44 45

51 55 56 58 59 62 71 72 73 80

NUMERO ORO:51

DOPPIO ORO:51 59

L’ultimo 6

L’ultima vincita 25 marzo scorso con una schedinada 2 euro giocata virtualmente che è valsa un premio 73 milioni 808mila e 593,28 euro.

La maxi vincita

Si tratta della seconda maxi vincita del 2023. Il 16 febbraio scorso, venne assegnato il premio più alto nella storia del gioco, un colpo da 371,1 milioni di euro centrato con la Bacheca dei Sistemi, grazie al sistema “Una Buona Stella” da 450 euro, diviso in 90 cedole a caratura da 5 euro ciascuna, per una vincita da circa 4 milioni di euro per ciascun giocatore.

Vincite di prima categoria

Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro. Matematicamente sono 622 milioni le sestine possibili per centrare la combinazione esatta. Alla crescita del Jackpot, spiega agipro, ha contribuito anche la nuova formula di gioco, introdotta nel 2016: viene destinata al montepremi una parte più sostanziosa della raccolta, si vince anche con il 2 e sono previsti dei premi istantanei.