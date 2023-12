SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi, sabato 30 dicembre

Uno, due e...tre. Si chiude con l’estrazione di stasera il trittico di concorsi inseriti nell’ambito del “New Year’s Show”, l’iniziativa di Sisal che, oltre al tradizionale jackpot del Superenalotto, mette in palio anche 300 premi garantiti da 10.000 euro (leggi qui come partecipare e come scoprire se hai vinto).

Quella di stasera sarà, tra l’altro, l’ultima estrazione di quest’anno. Un anno che ha visto anche un “6” da più di 85 milioni vinto a novembre a Rovigo. Nel concorso di ieri, venerdì 29 dicembre, 5 fortunati giocatori hanno centrato un “5” valevole poco meno di 10mila euro ciascuno.

Segui con noi l’estrazione in diretta (articolo in aggiornamento)