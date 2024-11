Ristoranti stellati in Lombardia, la Guida Michelin 2025

Il gotha della ristorazione gourmet si è riunito al teatro Pavarotti di Modena per l'assegnazione dei tradizionali riconoscimenti della Guida Michelin 2025, giunta quest'anno alla 70esima edizione. Come da tradizione è stata assegnata una prima stella a coloro che si sono distinti per l'eccellenza nell'esecuzione dei piatti, due stelle per le ristorazioni raffinate in cui è emersa inconfondibilmente la mano dello chef e tre per la cucina superlativa, oltre alle consuete stelle rosse che premiano la qualità e alle stelle verdi che dal 2020 premiano la sostenibilità. Assegnati anche i premi Sommelier Award, Service Award, Young Chef Award e Mentor Chef Award, oltre al Passion Dessert dedicato ai Pastry Chef più talentuosi. Sono 33 i nuovi stellati e la Lombardia è la regione più rappresentata nella classifica della Guida con 9 riconoscimenti. Ed è anche la regione che mantiene la leadership con 61 ristoranti stellati, mentre Milano è la terza città in tutta Italia per locali stellati. "La selezione 2025, con 393 ristoranti stellati rappresenta una fotografia che conferma l’eccellenza della cucina italiana, fatta di tradizioni, contaminazioni e innovazione.