Rozzano, tram si scontra con un’auto: ferita una ragazzina di 12 anni

Rozzano, 7 marzo 2024 - Incidente stradale questa mattina alle 8 in viale Liguria fra un tram della linea 15 ed un autovettura. Per cause è ancora in fase di accertamento alla rotonda di piazza Foglia, di fronte il Municipio di Rozzano, un tram si è scontrato con un'auto verosimilmente per una mancata precedenza.

Sul posto sono intervenuti immediatamente soccorsi del 118 di Milano e la polizia locale. Nell'urto è rimasta ferita in maniera lieve una ragazzina di 12 anni, che era a bordo dell'auto e che è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Humanitas a bordo di una ambulanza della Croce Viola di Rozzano.