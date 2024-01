Previsioni meteo Lombardia: dal grande freddo al clima invernale mite. Quando si alzeranno le temperature

Milano, 21 gennaio 2024 – Quanto durerà ancora il “grande freddo”, che in questo fine settimana ha steso la sua cortina anche sulla Lombardia? Secondo le previsioni degli esperti meteo del Centro geofisico prealpino di Varese bisogna pazientare ancora 24 ore. Il primo giorno della settimana, infatti, sarà contraddistinto da temperature nuovamente piuttosto rigide. Da martedì 23, invece, si assisterà a un deciso rialzo termico, nel quadro dell’arrivo di un vortice di alta pressione dalle Azzorre che porterà il sole su tutta la regione.

Lunedì 22 gennaio

Domani, dopo un mattino soleggiato, affronteremo via via passaggi nuvolosi, più estesi nel pomeriggio. Nuovo cambio in serata, con un rasserenamento a partire dalle Prealpi. Freddo con brinate all'alba.

Lungo le Alpi il cielo sarà molto nuvoloso, con qualche fiocco di neve sul confine dal pomeriggio oltre quota 1.500 metri. Altrove asciutto. Temperature massime fra i 6 e i 7 gradi, minime fra i -4 e lo 0.

Martedì 23 gennaio

Sarà una giornata ben soleggiata e limpida, segnata al mattino dall’arrivo del favonio sulle Prealpi con rialzo termico. Ancora una volta in montagna le condizioni saranno leggermente diverse. Sulle Alpi, infatti, si prevede qualche nuvola dal pomeriggio lungo le creste di confine. Temperature massime fino ai 12 gradi, minime fra -2 e 3.

La tendenza

Mercoledì 24 gennaio sarà ancora soleggiato con un clima mite per la stagione, dato che le massime resteranno intorno ai 12 gradi. Giovedì 25 gennaio ancora bel tempo invernale: soleggiato ma con probabile ritorno delle nebbie in pianura.