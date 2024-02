La protesta degli agricoltori, trattori in marcia sulla Binasca: rischio caos sulla provinciale

Melegnano (Milano), 2 febbraio 2024 - E' partito attorno alle 12 il corteo di trattori che oggi farà vivere una giornata di passione ad automobilisti e autotrasportatori che percorrono la Binasca, la provinciale 40 che collega le autostrade A1 e A7.

Il presidio organizzato da Riscatto Agricolo, movimento attorno al quale si sono radunate centinaia di agricoltori sta creando forti disagi alla circolazione del sud Milano e dopo l'intensa giornata di ieri che ha visto i mezzi agricoli percorrere la Via Emilia e arrivare fino alla stazione centrale, ma senza incidenti e raccogliendo consensi dai cittadini.

Questa mattina al presidio di Melegnano prima che partisse il corteo è arrivato anche l'europarlamentare Angelo Ciocca: faremo una azione di protesta che si aggiunge alla vostra per il settore suinicolo; l'Europa trova 3 miliardi per sostenere le cavallette asiatiche perché dicono che hanno più proteine. I maiali hanno più proteine ma non hanno tre miliardi di euro per i nostri suini. Per loro non ci sono fondi"