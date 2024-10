Medici e pediatri in Lombardia: quanti ne mancano. E dove ci sono più carenze

Milano, 31 ottobre 2024 – Sono 710 i medici di medicina generale che ancora mancano sul territorio lombardo, al terzo bando pubblicato da Regione Lombardia nel corso del 2024. Ad aprile, il monitoraggio annuale aveva individuato 1.415 posti da coprire nelle diverse Asst, a cui è passata la competenza nella gestione dell’assistenza primaria a ciclo di scelta.

A giugno, il Pirellone aveva dovuto procedere ad un ulteriore bando perché solo pochissimi posti erano stati coperti, tanto che si cercavano ancora 1.333 medici. Da ieri è aperto il nuovo bando per individuarne 710, a cui si aggiungono 38 pediatri di libera scelta, più professionisti per oltre 19mila ore vacanti come guardie mediche.

Nella stessa pubblicazione straordinaria degli incarichi, si fa parla di “carenza ormai strutturale di medici di assistenza primaria su tutto il territorio regionale e di pediatri di libera scelta su specifiche aree territoriali”.

Vista la straordinarietà della situazione, per garantire l’assistenza sanitaria primaria, possono concorrere anche medici già titolari di incarico a tempo indeterminato, medici iscritti al corso di formazione in medicina generale, medici inclusi nella graduatoria della Regione e di altre regioni per il 2024.

Le situazioni più complicate

Dove sono le carenze maggiori? Per quanto riguarda le Asst, in testa c’è Melegnano e della Martesana con 106 posti da coprire; segue Asst Rhodense con 96, Ovest Milanese con 69. Non piccoli anche i numeri di Asst del Garda (49), Franciacorta (33), che sono tra le Asst in cui si è riusciti a coprire poco le carenze rispetto al fabbisogno registrato a marzo (stesso dicasi per Pavia, Melegnano, Lodi, Rhodense).

Guardando ai singoli ambiti, mancano 10 medici tra Acquafredda, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Montichiari, Remedello, Visano (Asst Garda), 9 tra Brescia e Collebeato (Asst Spedali Civili).

Per quanto riguarda le guardie mediche, servono professionisti per coprire 456 nel territorio di Asst Valle Camonica, 816 in Asst Franciacorta, 1704 in Lariana, 1392 in Asst Sette Laghi, 1656 in Asst Spedali Civili.

I numeri dei pediatri

Più circoscritta ad alcuni territorio la carenza di pediatri di libera scelta. Ne mancano 5 in Asst Franciacorta, 3 in Asst Lariana, 1 in Asst Valle Camonica, con vincolo di apertura a Ponte di Legno. Anche qui possono concorrere quelli che hanno già incarichi a tempo indeterminato o altri inclusi in graduatoria di altre regioni.

Le domande dovranno essere presentate entro il 19 novembre tramite la piattaforma informatica “bandi e servizi“ della Regione. Il problema è che chi è in servizio ha già in media 1.500 assistiti, mentre i nuovi ingressi sono al di sotto del fabbisogno: sono infatti 274 i candidati ammessi al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, per il 2024/2027.